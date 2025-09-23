Силы ПВО расправились еще с двумя БПЛА в небе над Москвой

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, попытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Всего над столицей уничтожено 17 дронов. Первое сообщение о воздушной атаке появилось в 19:40 по московскому времени. В течение вечера информация оперативно обновлялась — мэр столицы публиковал новые данные минимум раз в час.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — указал мэр.

Общая оперативная обстановка в городе остается под контролем. Специалисты проводят осмотр территорий на предмет возможных последствий падения обломков. Авиационное сообщение осуществляется в штатном режиме с незначительными задержками, связанными с обеспечением безопасности воздушного пространства. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В результате с 20:00 до 00:00 по московскому времени было перенесено 13 вылетающих рейсов и отменено 6 рейсов.