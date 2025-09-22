«Интервидение-2025»
Стало известно, сколько рейсов перенесли и отменили в Шереметьево

В Шереметьево на фоне атаки БПЛА перенесли 13 рейсов на вылет и 6 отменили

Люди в зале ожидания в Международном аэропорту Шереметьево Люди в зале ожидания в Международном аэропорту Шереметьево Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В результате с 20:00 до 00:00 по московскому времени было перенесено 13 вылетающих рейсов и отменено 6 рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание авиагавани.

Также задерживается прибытие 40 авиалайнеров. В связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. При этом в пассажирских терминалах ситуация спокойная.

По информации представителей Росавиации, ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах.

В других столичных аэропортах также наблюдаются задержки рейсов, хотя официальные ограничения там не вводились. Во Внуково задерживаются 6 вылетающих и 15 прибывающих рейсов, два борта были перенаправлены на запасные аэродромы. В Домодедово задерживается прибытие девяти авиалайнеров. Ситуация остается на контроле соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что в районе Новой Москвы пассажирский самолет пролетел на экстремально низкой высоте над крышами жилых многоэтажек. По данным источников SHOT, экипаж воздушного судна преднамеренно снизился для безопасности полета из-за угрозы атаки беспилотников.

