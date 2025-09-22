Самолет в Москве пролетел над крышами жилых домов SHOT: в Новой Москве самолет пролетел над крышами на критически низкой высоте

В районе Новой Москвы пассажирский самолет пролетел на экстремально низкой высоте над крышами жилых многоэтажек. По данным источников SHOT, экипаж воздушного судна преднамеренно снизился для безопасности полета из-за угрозы атаки беспилотников.

Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Внуково. Очевидцы сообщили, что сначала услышали сильный гул авиадвигателей, а затем увидели низко летящий лайнер.

Происшествие было зафиксировано на фоне сообщений об атаках беспилотников на Москву. Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов.

Параллельно с этим в столичных аэропортах был введен специальный план «Ковер», вызвавший задержки рейсов. По предварительной информации, падение обломков сбитых беспилотников не привело к повреждениям на земле.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников столичные аэропорты отменили и задержали более 35 рейсов. Согласно онлайн-табло, наибольшее количество задержек зафиксировано в Шереметьево — 21 рейс, а в Домодедово отменили два рейса и задержали девять. Во Внуково задержаны четыре рейса. В аэропорту Жуковский информация о задержках или отменах рейсов не сообщалась.