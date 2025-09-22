«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 22:27

Самолет в Москве пролетел над крышами жилых домов

SHOT: в Новой Москве самолет пролетел над крышами на критически низкой высоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В районе Новой Москвы пассажирский самолет пролетел на экстремально низкой высоте над крышами жилых многоэтажек. По данным источников SHOT, экипаж воздушного судна преднамеренно снизился для безопасности полета из-за угрозы атаки беспилотников.

Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Внуково. Очевидцы сообщили, что сначала услышали сильный гул авиадвигателей, а затем увидели низко летящий лайнер.

Происшествие было зафиксировано на фоне сообщений об атаках беспилотников на Москву. Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов.

Параллельно с этим в столичных аэропортах был введен специальный план «Ковер», вызвавший задержки рейсов. По предварительной информации, падение обломков сбитых беспилотников не привело к повреждениям на земле.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников столичные аэропорты отменили и задержали более 35 рейсов. Согласно онлайн-табло, наибольшее количество задержек зафиксировано в Шереметьево — 21 рейс, а в Домодедово отменили два рейса и задержали девять. Во Внуково задержаны четыре рейса. В аэропорту Жуковский информация о задержках или отменах рейсов не сообщалась.
самолеты
Москва
полет
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФРГ раскрыли, что произойдет в случае горячего конфликта с РФ
«О, горе мне!»: Мединский иронично ответил на запрет фильма Гайдая
Российских туристов на Кавказе призвали к порядку
«Хук слева»: озвучено, как РФ и КНР ответили на провокации Польши
Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Туристам рассказали об альтернативе Китаю с ценами на 30% ниже
Ночной кошмар для Сырского: российский чудо-дрон уничтожает логистику ВСУ
На подлете к Севастополю уничтожили несколько дронов ВСУ
Стало известно, сколько рейсов перенесли и отменили в Шереметьево
Кологривый вышел в свет с ребенком и бывшей женой
Силы ПВО сбили еще один дрон над Москвой
Первый раз в аэропорту: как зарегистрироваться на рейс без паники и стресса
Самолет в Москве пролетел над крышами жилых домов
В США запустили производство секретного истребителя будущего
Определился победитель в матче РПЛ между ЦСКА и «Сочи»
Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье
Загитова рассказала о планах начать новую карьеру
Сезонные качели: как компании готовятся к зимним пикам потребления
Свадьба дочери и съемки у Пугачевой: что известно о детях Олега Газманова
Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.