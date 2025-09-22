«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 20:54

Раскрыто число отмененных и задержанных рейсов в столичных аэропортах

ТАСС: из-за атаки БПЛА в аэропортах Москвы отменили и задержали более 35 рейсов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По состоянию на 20:19 мск столичные аэропорты отменили и задержали в общей сложности более 35 рейсов на фоне атаки украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Как следует из данных онлайн-табло, наибольшее количество задержек зафиксировано в аэропорту Шереметьево — 21 рейс, также один рейс отменен.

В Домодедово задержаны девять рейсов и отменены два. Во Внуково задержаны четыре рейса. В аэропорту Жуковский информация о задержках или отменах рейсов не сообщалась.

Ранее стало известно, что вечером 22 сентября средства ПВО сбили девять украинских дронов, которые пытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

До этого в Минобороны России сообщили, что с начала военной спецоперации было уничтожено более 85 тысяч беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военные сбили 667 самолетов и почти 300 вертолетов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о масштабных потерях украинской техники, включая десятки тысяч танков и бронированных машин.

аэропорты
Москва
БПЛА
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье
Загитова рассказала о планах начать новую карьеру
Сезонные качели: как компании готовятся к зимним пикам потребления
Свадьба дочери и съемки у Пугачевой: что известно о детях Олега Газманова
Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью
США хотят ввести санкции в отношении важной международной организации
Стало известно о новой атаке украинских дронов на Москву
ФРГ поможет Украине в нанесении ударов по российским объектам
«Проверенная» игра в Steam украла $32 тысячи у больного раком стримера
Стало известно о грядущей встрече Трампа с Зеленским
В Европе забили тревогу из-за возможной войны России с НАТО
В центре Москвы женщина упала с парящего моста
В МИД РФ сообщили о планируемой встрече Лаврова и Рубио
Военный эксперт раскрыл причины удара по Крыму
В Белом доме высказались о предложении Путина по ДСНВ
Скорость как новая валюта: почему бизнес выбирает быстрых
В Грузии оценили попытки устроить Майдан в стране
Раскрыто число отмененных и задержанных рейсов в столичных аэропортах
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.