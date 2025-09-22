Раскрыто число отмененных и задержанных рейсов в столичных аэропортах ТАСС: из-за атаки БПЛА в аэропортах Москвы отменили и задержали более 35 рейсов

По состоянию на 20:19 мск столичные аэропорты отменили и задержали в общей сложности более 35 рейсов на фоне атаки украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Как следует из данных онлайн-табло, наибольшее количество задержек зафиксировано в аэропорту Шереметьево — 21 рейс, также один рейс отменен.

В Домодедово задержаны девять рейсов и отменены два. Во Внуково задержаны четыре рейса. В аэропорту Жуковский информация о задержках или отменах рейсов не сообщалась.

Ранее стало известно, что вечером 22 сентября средства ПВО сбили девять украинских дронов, которые пытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

До этого в Минобороны России сообщили, что с начала военной спецоперации было уничтожено более 85 тысяч беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военные сбили 667 самолетов и почти 300 вертолетов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о масштабных потерях украинской техники, включая десятки тысяч танков и бронированных машин.