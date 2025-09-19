В Минобороны раскрыли данные о числе сбитых дронов ВСУ

ВС России уничтожили свыше 85 035 беспилотников Вооруженных сил Украины за период проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также сбиты 667 самолетов и 283 вертолета.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 85 035 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 172 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 721 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 182 единицы специальной военной автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават». Погибших и пострадавших нет.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани — дежурные средства ПВО своевременно среагировали на угрозу. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться в экстренные службы.