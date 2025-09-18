Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 11:15

Два беспилотника атаковали НПЗ в России

Хабиров: дроны атаковали НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Радий Хабиров. Погибших и пострадавших нет.

Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. <…> Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте, — написал Хабиров.

По данным Telegram-канала Baza, НПЗ атаковали два беспилотника. Один из БПЛА отражен, но другой взорвался, вызвав пожар. Над предприятием поднимается черный дым.

Ранее обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани — дежурные средства ПВО своевременно среагировали на угрозу. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться в экстренные службы.

