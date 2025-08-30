ВСУ попытались атаковать завод под Самарой Губернатор Федорищев: силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на завод в Сызрани

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 30 августа отразили атаку беспилотников ВСУ на промышленное предприятие на территории Самарской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев. По его словам, инцидент произошел в городе Сызрани.

Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани, — отметил губернатор.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. При необходимости глава региона посоветовал звонить в экстренные службы по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Сызрани прогремело сразу несколько взрывов. Очевидцы утверждают, что хлопки раздались около четырех часов утра. Сразу после произошедшего горожане заметили большой столб дыма. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Как заявил глава региона Юрий Слюсарь, дроны ВСУ были уничтожены сразу над пятью районами — Каменским, Чертковским, Тарасовским, Миллеровским и Азовским.