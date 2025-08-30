День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 07:04

Беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу пять районов Ростовской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Дежурные силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, дроны ВСУ были уничтожены сразу над пятью районами.

Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе, — отметил губернатор.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из местных жителей в результате украинской атаки не пострадал, резюмировал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар в результате падения обломков БПЛА. Согласно сведениям регионального оперштаба, возгорание площадью около 300 квадратных метров возникло из-за повреждения одной из технологических установок.

До этого силы ПВО отразили воздушную атаку над территорией Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев уточнил, что обломки сбитого беспилотника упали на территории производственного предприятия в городе Алексине. Обошлось без жертв и пострадавших.

ВСУ
беспилотники
Ростовская область
Юрий Слюсарь
