Обломки дрона рухнули на территории предприятия под Тулой

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили воздушную атаку над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали в городе Алексин.
В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия, — уточнил глава региона.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят осмотр территории и оценку возможных последствий. По предварительным данным, жертв и значительных разрушений не зафиксировано.
Миляев порекомендовал жителям области сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. Информация о деталях инцидента продолжает уточняться. Ситуация в регионе остается под контролем, угрозы для населения отсутствуют.
Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 110 беспилотников. В результате ударов пострадали несколько мирных жителей, часть дронов была сбита средствами ПВО.
До этого в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате удара украинского БПЛА в селе Дунайка. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего.