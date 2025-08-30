Обломки дрона рухнули на территории предприятия под Тулой

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили воздушную атаку над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали в городе Алексин.

В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия, — уточнил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят осмотр территории и оценку возможных последствий. По предварительным данным, жертв и значительных разрушений не зафиксировано.

Миляев порекомендовал жителям области сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. Информация о деталях инцидента продолжает уточняться. Ситуация в регионе остается под контролем, угрозы для населения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 110 беспилотников. В результате ударов пострадали несколько мирных жителей, часть дронов была сбита средствами ПВО.

До этого в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате удара украинского БПЛА в селе Дунайка. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего.