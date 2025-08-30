День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 01:24

Обломки дрона рухнули на территории предприятия под Тулой

Миляев: в тульском Алексине обломки беспилотника упали на территории предприятия

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили воздушную атаку над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали в городе Алексин.

В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия, — уточнил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят осмотр территории и оценку возможных последствий. По предварительным данным, жертв и значительных разрушений не зафиксировано.

Миляев порекомендовал жителям области сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. Информация о деталях инцидента продолжает уточняться. Ситуация в регионе остается под контролем, угрозы для населения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 110 беспилотников. В результате ударов пострадали несколько мирных жителей, часть дронов была сбита средствами ПВО.

До этого в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате удара украинского БПЛА в селе Дунайка. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

Тульская область
атаки
ПВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле
Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами
Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ
Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены
Долги, суды из-за песен, мнение об СВО: как живет Сергей Жуков
Путин высказался о возможности реформирования ООН
Обломки дрона рухнули на территории предприятия под Тулой
В Германии прокомментировали отношения с Россией словами о конфликте
«Клоун-наркоман!» Французы ненавидят диктатора Макрона и готовятся к стачке
День Мирона 30 августа: как защитить дом и семью по народным традициям
«Украинцы их применят»: США передают вооружения, позволяющие бить вглубь РФ
Скандал на Олимпиаде, роман с принцем, браки с Джигурдой: как живет Анисина
Составлен список стран и участников «Интервидения-2025» в Москве
«Твердый протест»: российского посла вызвали в МИД Румынии
Супруги вывезли в Чехию и вернули назад 800 украинцев ради пособий
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 августа 2025 года
Утвержден порядок определение цен на «курительную» продукцию
Донатят ВСУ, любят Берлин: как живут дочь и внучки Горбачева
Иранские СМИ развели кампанию по подрыву отношений с РФ
С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.