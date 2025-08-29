День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:36

ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Белгородскую область

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 110 БПЛА за сутки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 110 беспилотников, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале. В результате ударов пострадали несколько мирных жителей, часть дронов была сбита средствами ПВО.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Чайки и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, пять из которых сбиты, — написал губернатор.

Борисовский район атакован 12 беспилотниками, ранен мужчина в селе Зозули. По Валуйскому округу ударили 33 беспилотниками. Волоконовский район атакован четырьмя беспилотниками, два БПЛА сбиты. Ранен мужчина.

По Грайворонскому округу выпущен 21 боеприпас и 12 беспилотников. Ивнянский район атакован одним дроном. По Краснояружскому району ударили 11 беспилотников и 24 боеприпаса. Одним беспилотником атакован Новый Оскол. По Шебекинскому округу ВСУ ударили 22 беспилотниками, ранены два человека.

Ранее сообщалось, что в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате удара украинского БПЛА в селе Дунайка Белгородской области. Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

Белгородская область
атаки ВСУ
Вячеслав Гладков
БПЛА
беспилотники
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой
Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.