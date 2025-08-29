ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Белгородскую область Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 110 БПЛА за сутки

ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 110 беспилотников, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале. В результате ударов пострадали несколько мирных жителей, часть дронов была сбита средствами ПВО.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Чайки и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, пять из которых сбиты, — написал губернатор.

Борисовский район атакован 12 беспилотниками, ранен мужчина в селе Зозули. По Валуйскому округу ударили 33 беспилотниками. Волоконовский район атакован четырьмя беспилотниками, два БПЛА сбиты. Ранен мужчина.

По Грайворонскому округу выпущен 21 боеприпас и 12 беспилотников. Ивнянский район атакован одним дроном. По Краснояружскому району ударили 11 беспилотников и 24 боеприпаса. Одним беспилотником атакован Новый Оскол. По Шебекинскому округу ВСУ ударили 22 беспилотниками, ранены два человека.

Ранее сообщалось, что в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате удара украинского БПЛА в селе Дунайка Белгородской области. Гладков выразил соболезнования семье погибшего.