26 августа 2025 в 12:48

Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА

В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший от атаки дрона

В больнице скончался мужчина, получивший ранения 15 августа в результате удара украинского беспилотника в селе Дунайка Грайворонского муниципального округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу.

Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль 15 августа в селе Дунайка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в Кременной при атаке украинского беспилотника погиб человек, еще один тяжело ранен. 31-летний водитель скончался на месте в день своего рождения. Пострадавший с множественными осколочными ранениями доставлен в реанимацию.

До этого в Тульской области ПВО сбила 11 беспилотников. В результате атаки на одно из гражданских предприятий погибли два человека, еще трое ранены. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Белгородская область
БПЛА
пострадавшие
смерти
