Атака БПЛА на предприятие в Туле привела к смерти мирных жителей

Атака БПЛА на предприятие в Туле привела к смерти мирных жителей Миляев: два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на предприятие в Туле

В Тульской области сбили 11 БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, два человека погибли, трое пострадали.

Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести, — написал губернатор.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Миляев принес соболезнования родным и близким погибших.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольского под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму.

До этого стало известно о первой атаке ВСУ на Республику Коми с начала СВО. По данным источника, для удара с расстояния 1700 километров могли использовать польские беспилотники FlyEye с максимальной нагрузкой четыре килограмма. Такие дроны способны находиться в воздухе до 1,5 часа на высоте 3500 метров, они оснащены камерами и тепловизорами.