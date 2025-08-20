Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 09:17

Мужчина погиб в свой день рождения из-за атаки ВСУ на Кременную

Один человек погиб при атаке ВСУ на Кременную

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один человек погиб, еще один пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Кременную, сообщила пресс-служба правительства ЛНР. Там отметили, что мужчина умер в свой день рождения, ему исполнился 31 год.

Водитель 1994 года рождения, которому в этот день исполнился всего 31 год, погиб на месте, — говорится в сообщении.

В региональном правительстве добавили, что пострадавший мужчина получил множественные осколочные ранения, его доставили в реанимацию. При этом машина, которую атаковали ВСУ, полностью уничтожена.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ в регионах России. Больше всего БПЛА уничтожили в Воронежской области — 14. Кроме того, дроны нейтрализовали в Тамбовской, Курской, Ростовской, Брянской, Орловской, Смоленской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе были уничтожены семь беспилотников самолетного типа. Он добавил, что в результате атаки дронов никто не пострадал, разрушений нет.

