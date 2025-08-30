Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре Оперштаб сообщил о пожаре на НПЗ под Краснодаром после атаки украинских дронов

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Как сообщает оперативный штаб региона, возгорание площадью около 300 квадратных метров возникло из-за повреждения одной из технологических установок.

Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров, — указано в сообщении.

Все сотрудники предприятия были своевременно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, специальные и экстренные службы. Ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры для ликвидации возгорания и минимизации последствий инцидента. Оперативный штаб продолжает мониторинг обстановки и предоставляет актуальную информацию о ходе работ по тушению пожара и оценке нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила план по экспорту нефти на Запад после ударов беспилотников по нескольким нефтеперерабатывающим заводам. Поставки нарастили на 200 тысяч баррелей, в общей сложности они составили 2 млн баррелей в сутки.