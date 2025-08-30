День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 04:28

Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре

Оперштаб сообщил о пожаре на НПЗ под Краснодаром после атаки украинских дронов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Как сообщает оперативный штаб региона, возгорание площадью около 300 квадратных метров возникло из-за повреждения одной из технологических установок.

Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров, — указано в сообщении.

Все сотрудники предприятия были своевременно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, специальные и экстренные службы. Ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры для ликвидации возгорания и минимизации последствий инцидента. Оперативный штаб продолжает мониторинг обстановки и предоставляет актуальную информацию о ходе работ по тушению пожара и оценке нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила план по экспорту нефти на Запад после ударов беспилотников по нескольким нефтеперерабатывающим заводам. Поставки нарастили на 200 тысяч баррелей, в общей сложности они составили 2 млн баррелей в сутки.

НПЗ
ПВО
Краснодарский край
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Романы, критика из-за дочери, карьера: как живет Анастасия Задорожная
Прием и выпуск самолетов приостановили в Сочи
Скандалы, личная жизнь, критика СВО: куда пропала Кристина Асмус
Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны
Пятилетнюю американку смыло в ливневую канализацию
Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 августа, потепление
Макрон пригрозил России санкциями в случае одного «непослушания»
Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле
Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами
Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ
Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.