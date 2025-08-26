День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:31

Атаки дронов на НПЗ в России обернулись неожиданным результатом

Reuters: Россия нарастила план экспорта нефти после атак дронов на НПЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия увеличила план по экспорту нефти на Запад после ударов беспилотников по нескольким нефтеперерабатывающим заводам, сообщили журналисты Reuters со ссылкой на источники. Поставки нарастили на 200 тысяч баррелей, в общей сложности они составили 2 млн баррелей в сутки.

В агентстве утверждают, что ситуация остается неопределенной. Это связано с продолжающимися атаками, которые могут снизить объемы переработки и создать задержки с ремонтом. Из-за постоянных изменений неясно, сколько будет поставлено топлива за август. По данным аналитиков, удары по НПЗ затронули 17% мощностей переработки.

Ранее журналисты рассказали, что США и Россия в августе рассматривали энергетические сделки. По их данным, речь шла о возможном возвращении Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Также не исключался вариант с приобретением РФ американского оборудования для проектов, связанных с производством СПГ.

Кроме того, в прямых покупках российской нефти недавно уличили Украину. Она значительно увеличила импорт нефтепродуктов из Индии. При этом эксперты заметили, что большая часть ресурсов производится на основе российских.

нефть
Россия
Запад
дроны
