Атаки дронов на НПЗ в России обернулись неожиданным результатом Reuters: Россия нарастила план экспорта нефти после атак дронов на НПЗ

Россия увеличила план по экспорту нефти на Запад после ударов беспилотников по нескольким нефтеперерабатывающим заводам, сообщили журналисты Reuters со ссылкой на источники. Поставки нарастили на 200 тысяч баррелей, в общей сложности они составили 2 млн баррелей в сутки.

В агентстве утверждают, что ситуация остается неопределенной. Это связано с продолжающимися атаками, которые могут снизить объемы переработки и создать задержки с ремонтом. Из-за постоянных изменений неясно, сколько будет поставлено топлива за август. По данным аналитиков, удары по НПЗ затронули 17% мощностей переработки.

Ранее журналисты рассказали, что США и Россия в августе рассматривали энергетические сделки. По их данным, речь шла о возможном возвращении Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Также не исключался вариант с приобретением РФ американского оборудования для проектов, связанных с производством СПГ.

Кроме того, в прямых покупках российской нефти недавно уличили Украину. Она значительно увеличила импорт нефтепродуктов из Индии. При этом эксперты заметили, что большая часть ресурсов производится на основе российских.