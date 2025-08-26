На Западе узнали об обсуждении США и Россией энергетических сделок

Вашингтон решил предложить Москве несколько энергетических сделок ради заключения мира на Украине, передает агентство Reuters. По его данным, речь шла о возможном возвращении Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1», также не исключался вариант с приобретением РФ американского оборудования для проектов, связанных с производством СПГ. Еще одна сделка заключалась в покупке США российских атомных ледоколов.

Представители правительств США и России обсудили несколько энергетических сделок в рамках переговоров, которые проходили в этом месяце и были направлены на достижение мира на Украине. Эти сделки были предложены в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир на Украине, а Вашингтон — ослабить санкции против России, — сказано в материале.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что сейчас в России не рассматриваются конкретные экономические проекты с США, но их стоит ожидать в будущем. По его мнению, сотрудничество, скорее всего, будет основываться на теме Крайнего Севера, также Москва заинтересована в американских технологиях по глубокому бурению.