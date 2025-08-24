Украина попалась на непрямых закупках российской нефти

Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов из Индии, сообщает аналитический обзор «НафтоРинок Daily Fuels&LPG». По данным исследования, топливо доставляли преимущественно по Дунаю через Румынию. При этом эксперты заметили, что большая часть ресурсов в Индии производится на основе российских.

Среднесуточный объем поставок индийского дизеля в июле составил около 2,7 тысячи тонн — это 15,5% от общего импорта за месяц, что стало максимальным показателем среди стран-поставщиков. За первые семь месяцев 2025 года доля Индии достигла 10,2% против 1,9% годом ранее.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные страны могут отказаться от покупки индийской нефти, если их что-то не устраивает. Эти слова стали ответом на введение США дополнительных пошлин на импорт из Индии.

Джайшанкар также подчеркнул, что Индия озадачена позицией США, которые критикуют Нью-Дели за покупку российской нефти. Он напомнил, что прежде Вашингтон сам призывал к этому для стабилизации мировых энергетических рынков.