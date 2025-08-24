Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Индии сделали резкое «предложение» Западу из-за России

Глава МИД Индии Джайшанкар призвал Запад отказаться от нефти республики

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны могут отказаться от покупки индийской нефти, если их что-то не устраивает, заявил министр иностранных дел государства Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum. Эти слова стали ответом на введение США дополнительных пошлин на импорт из Индии, пишет Asian News International.

Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет, — отметил политик.

Джайшанкар подчеркнул добровольный характер торговых отношений. Позиция индийского министра отражает принципиальный подход страны к защите своих экономических интересов и права на независимую внешнюю политику.

Причиной для заявления стало решение президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели и сотрудничество с Россией. Дополнительные санкции за закупки индийской нефти из России вступают в силу 27 августа.

Ранее Трамп на брифинге для прессы в Белом доме заявил, что новый прогноз Бюджетного управления конгресса является прямым подтверждением эффективности его торговой политики. Согласно отчету, действующие пошлины могут принести в казну доход в размере $4 трлн в течение 10 лет. Американский лидер расценил это как свою полную победу.

