Столб дыма заметили над Сызранью после громких взрывов SHOT: несколько взрывов раздалось в Сызрани посреди ночи

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Сызрани Самарской области прогремело сразу несколько взрывов посреди ночи, от которых проснулись местные жители. Очевидцы утверждают, что хлопки раздались около четырех часов утра. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, сразу после громких взрывов жители Сызрани заметили большой столб дыма. По его данным, он поднялся неподалеку от одного из местных предприятий.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о взрывах в небе над Краснодаром. По его данным, посреди ночи в городе произошла масштабная воздушная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России это также не комментировало.

Позднее в оперативном штабе региона Краснодарского края сообщили, что на территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар. Огонь вспыхнул из-за повреждения одной из технологических установок в результате падения обломков БПЛА. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.