Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром

Telegram-канал Mash заявил о взрывах в небе над Краснодаром. По данным канала, произошла масштабная воздушная атака с применением беспилотных летательных аппаратов с 02:40 по московскому времени. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Mash указал, что инциденты имели место в центральных районах города. Всего, по сведениям канала, прогремело не менее восьми взрывов, вызванных работой систем противовоздушной обороны.

Источники Mash добавили, что дроны летели на низкой высоте с характерным громким жужжанием. По информации канала, это вызвало вибрацию окон и стен в Фестивальном микрорайоне.

Очевидцы рассказали Mash, что после уничтожения БПЛА в городе вспыхнул пожар, что именно горит — пока неизвестно. Также в канале подчеркивается, что одновременно взрывы были слышны в Прикубанском районе (около трех) и Новой Адыгее (два взрыва).

Ранее системы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили воздушную атаку над территорией Тульской области. Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали в городе Алексине.