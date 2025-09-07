Атака БПЛА обернулась пожаром на территории НПЗ под Краснодаром Обломки БПЛА упали на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае

Обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия, — сказано в заявлении.

Ранее Telegram-канал SHOT проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае. По его данным, не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. МО РФ эти данные не комментировало.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. За четыре часа был уничтожен 31 украинский дрон самолетного типа. Работа была проведена 6 сентября с 20:00 по московскому времени до полуночи. Основная часть атаки пришлась на Белгородскую область — всего там были повреждены более 20 дронов.