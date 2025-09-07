Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 00:20

Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников вечером 6 сентября. За четыре часа был уничтожен 31 украинский дрон самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Работа была проведена с 20:00 по московскому времени до полуночи. Основная часть атаки пришлась на Белгородскую область.

6 сентября с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 21 – над территорией Белгородской области, — указано в сообщении.

Также воздушные цели были сбиты над другими регионами: шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской областью и два над территорией Республики Крым. Попытки прорыва воздушного пространства пресечены, разрушений и жертв не допущено. Ситуация находится на контроле российских военных.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО перехватили пять управляемых авиабомб ВСУ. Также ВС РФ нанесли удар по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ. Для атаки на противника использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия.

атаки
Минобороны РФ
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потомок слуг нацистов Каллас истерит от победы РФ над Германией: ЕС в шоке
Полет самолетов ограничен над одним из регионов России
Народные приметы на 7 сентября: Тит Листопадник и его предсказания
Венецианский кинофестиваль 2025: кто взял «Золотого льва», список лауреатов
В ВС РФ начались поставки дронов с опцией замены модуля видеопередачи
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России
Расследовавший коррупцию на Украине журналист найден мертвым
«Я готов сражаться»: Бастрыкин о мигрантах, терроре и Украине
«Узнаем имя автора»: главе Дагестана не понравилась песня про него
Петербуржцы «заплакали» из-за химического запаха в нескольких районах
Зеленского уличили в панике из-за неожиданного предложения Путина
Баснословные гонорары, новый роман, санкции: как живет Полина Гагарина
В Молдавии умирают пенсионеры из-за сумм штрафов за переводы из РФ
В МВД назвали самую распространенную киберугрозу
Бывшая жена Диброва похвасталась кардинальной сменой имиджа
Украинец оставил люльку с младенцем на крыше машины и уронил ее
«Под кайфом или глуп»: в Ирландии высказались о Зеленском
Россияне жалуются на массовый сбой в работе одного оператора связи
Депутата Рады вывезли из ОАЭ в обход экстрадиции
В Польше рухнул неизвестный летательный аппарат
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.