Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников вечером 6 сентября. За четыре часа был уничтожен 31 украинский дрон самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Работа была проведена с 20:00 по московскому времени до полуночи. Основная часть атаки пришлась на Белгородскую область.

6 сентября с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 21 – над территорией Белгородской области, — указано в сообщении.

Также воздушные цели были сбиты над другими регионами: шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской областью и два над территорией Республики Крым. Попытки прорыва воздушного пространства пресечены, разрушений и жертв не допущено. Ситуация находится на контроле российских военных.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО перехватили пять управляемых авиабомб ВСУ. Также ВС РФ нанесли удар по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ. Для атаки на противника использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия.