06 сентября 2025 в 13:47

Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ

МО: средства ПВО сбили пять авиабомб и 160 БПЛА ВСУ

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО перехватили пять управляемых авиабомб ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также уничтожены 160 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Также ВС РФ нанесли удар по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ. Для атаки на противника использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия.

В ночь на 6 сентября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией более 30 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись пять регионов страны и акватория Черного моря.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1390 солдат в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили до 435 военнослужащих, «Запада» — до 255 солдат, в зоне Южной группировки — более 260 ликвидированных. Остальные — на счету «Севера», «Днепра» и «Востока».

