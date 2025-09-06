ВСУ выпустили по России более 30 беспилотников за ночь Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над пятью регионами России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 6 сентября уничтожили более 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись пять регионов страны и акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 сентября до 07:00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 14 БПЛА удалось сбить над Черным морем, восемь — над территорией Смоленской области, пять — над территорией Брянской области. По три дрона было уничтожено на подлете к Белгородской области и Краснодарскому краю. Один беспилотник был ликвидирован над Калужской областью, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя Херсонской области получили смертельные травмы в результате атаки ВСУ. Как отметил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко, противник атаковал легковой автомобиль на трассе Раденск — Алешки. Мужчина и женщина в возрасте около 70–80 лет скончались на месте.

До этого стало известно, что российские силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, за неделю уничтожив более полутора тысяч украинских беспилотников. Кроме того, были сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.