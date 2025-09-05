Минобороны РФ сообщило о результатах работы ПВО за неделю Минобороны: российские системы ПВО уничтожили более 1500 дронов ВСУ за неделю

Российские силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, за неделю уничтожив более полутора тысяч украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно сводке ведомства, помимо дронов за отчетный период были перехвачены и другие виды вооружений.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Кроме того, в акватории Черного моря было зафиксировано уничтожение надводных целей. В северо-западной части моря ликвидированы шесть быстроходных безэкипажных катеров, принадлежащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области за минувшую неделю, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ. Удары также были нанесены по формированиям ВСУ на Харьковском направлении.

Прежде в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные перебрасывают на Сумское направление батальон из президентской бригады, ранее участвовавшей в атаке на Курскую область. По данным источников, туда направлен 22-й отдельный батальон спецназначения, который до этого был разгромлен в районе Гуево.