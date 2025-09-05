Подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области за минувшую неделю, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Удары также были нанесены по формированиям ВСУ на Харьковском направлении.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады и полка нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные перебрасывают на Сумское направление батальон из президентской бригады, ранее участвовавшей в атаке на Курскую область. По данным источников, туда направлен 22-й отдельный батальон спецназначения, который ранее был разгромлен в районе Гуево во время вторжения в российский регион.