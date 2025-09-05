Украинские военные перебрасывают на Сумское направление батальон из президентской бригады, ранее участвовавшей в атаке на Курскую область, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источников, туда направлен 22-й отдельный батальон спецназначения, который ранее был разгромлен в районе Гуево во время вторжения в российский регион.

На Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево, — говорится в сообщении.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в украинской армии почти не осталось иностранных наемников — большинство из них были ликвидированы. По его словам, приток новых бойцов из-за рубежа также существенно снизился из-за негативной репутации ВСУ. Алаудинов подчеркнул, что в украинских подразделениях часто задерживают выплаты и жестоко обращаются с личным составом.