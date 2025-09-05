ВСУ ударили дроном по «Ниве» и убили супругов-пенсионеров Хоменко: два человека погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

В результате атаки ВСУ смертельные травмы получили два мирных жителя Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале. Противник атаковал легковой автомобиль на трассе Раденск — Алешки.

Неприметная бежевая «Нива» без каких-либо военных опознавательных знаков двигалась по автомагистрали. По передней части машины ударил дрон ВСУ. Мужчина и женщина в возрасте около 70–80 лет скончались на месте, — написал он.

Хоменко выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также добавил, что в течение дня 4 сентября в Алешках, где в основном проживают люди преклонного возраста, было 63 прилета ствольной и минометной артиллерии. Поселок пытались атаковать 28 дронов ВСУ.

До этого украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района Курской области. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, в результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу.