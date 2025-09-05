Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:34

ВСУ ударили дроном по «Ниве» и убили супругов-пенсионеров

Хоменко: два человека погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В результате атаки ВСУ смертельные травмы получили два мирных жителя Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале. Противник атаковал легковой автомобиль на трассе Раденск — Алешки.

Неприметная бежевая «Нива» без каких-либо военных опознавательных знаков двигалась по автомагистрали. По передней части машины ударил дрон ВСУ. Мужчина и женщина в возрасте около 70–80 лет скончались на месте, — написал он.

Хоменко выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также добавил, что в течение дня 4 сентября в Алешках, где в основном проживают люди преклонного возраста, было 63 прилета ствольной и минометной артиллерии. Поселок пытались атаковать 28 дронов ВСУ.

До этого украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района Курской области. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, в результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу.

ВСУ
атаки
Харьковская область
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина вывела Крида на чистую воду
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Канцелярия Нетаньяху назвала пять условий для прекращения огня в Газе
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.