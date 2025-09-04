Хинштейн раскрыл печальные последствия новой атаки ВСУ на Курскую область Хинштейн сообщил о ранении жителя Курской области после атаки БПЛА ВСУ

Украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. В результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу, уточнил он.

Сегодня днем украинский беспилотник нанес удар между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате атаки ранение получил 58-летний мирный житель. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки! — написал Хинштейн.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили свыше 40 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем. По данным ведомства, с полуночи до 06:00 4 сентября под ударом оказались три российских региона.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что украинские дроны перестанут атаковать российские регионы только после уничтожения на Украине производственных объектов и учебной инфраструктуры для операторов беспилотников. В противном случае атаки будут продолжаться.