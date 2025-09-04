Почти полсотни беспилотников ВСУ пытались атаковать Россию ночью Силы ПВО сбили 46 украинских дронов над Россией в ночь на 4 сентября

Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 40 беспилотников ВСУ над регионами России и Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, с полуночи и до шести часов утра атаке подверглись три региона страны.

С полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.

Так, 24 украинских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над Волгоградской областью. Еще 16 дронов удалось уничтожить над акваторией Черного моря, уточнили в Минобороны. Сведений о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

Ранее сообщалось, что системы ПВО в среду, 3 сентября, с 23:00 мск до полуночи уничтожили пять украинских БПЛА. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеской атаке подверглась территория Ростовской области, однако налет дронов ВСУ был успешно отражен.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ. По его словам, в населенном пункте посечены кровли четырех домов, также повреждены автомобиль и хозпостройки.