04 сентября 2025 в 00:37

Раскрыто число беспилотников, сбитых незадолго до полуночи над Россией

МО России: над Ростовской областью сбили пять беспилотников

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Системы ПВО в среду, 3 сентября, с 23.00 мск до полуночи уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что работа велась над территорией Ростовской области.

3 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, — указали в ведомстве.

Ранее российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. В пресс-службе министерства отметили, что при этом 25 дронов были нейтрализованы над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — Брянской, 20 — над Краснодарским краем, еще 15 БПЛА — над акваторией Черного моря.

До этого российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. В Минобороны России подчеркнули, что атаки Вооруженных сил Украины были отражены в течение полутора часов — с 19:30 до 21:00 по московскому времени.

