Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино

Жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, женщину осмотрели врачи, она отказалась от госпитализации. Губернатор добавил, что из-за атаки в населенном пункте посечены кровли четырех домов, также повреждены автомобиль и хозпостройки.

Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась, — написал Гладков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один многоквартирный дом, три частных, а также четыре машины были повреждены в Брянске осколками сбитых украинских беспилотников. Он отметил, что дроны атаковали Бежицкий район, никто не пострадал.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. В ведомстве отметили, что 25 дронов были нейтрализованы над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — Брянской, 20 — над Краснодарским краем.