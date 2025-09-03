Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:10

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино

Гладков: жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, женщину осмотрели врачи, она отказалась от госпитализации. Губернатор добавил, что из-за атаки в населенном пункте посечены кровли четырех домов, также повреждены автомобиль и хозпостройки.

Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась, — написал Гладков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один многоквартирный дом, три частных, а также четыре машины были повреждены в Брянске осколками сбитых украинских беспилотников. Он отметил, что дроны атаковали Бежицкий район, никто не пострадал.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. В ведомстве отметили, что 25 дронов были нейтрализованы над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — Брянской, 20 — над Краснодарским краем.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Шебекино
пострадавшие
