Российские бойцы с воздуха разнесли склады ВСУ МО: ВС России ударили по складам с боеприпасами ВСУ

ВС РФ нанесли удар по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для атаки на противника использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — сообщили в ведомстве.

Также были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 160 БПЛА самолетного типа. Кроме того, уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1390 солдат в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили до 435 военнослужащих, «Запада» — до 255 солдат, в зоне Южной группировки — более 260 ликвидированных. Остальные — на счету «Севера», «Днепра» и «Востока».