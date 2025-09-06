Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли 1390 солдат в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По словам начальника пресс-службы группировки «Центр» ВС России Александра Савчука, потери ВСУ в зоне ответственности подразделения составили до 435 военнослужащих.

Тем временем в зоне «Запада» украинские войска потеряли до 255 солдат, а в зоне Южной группировки — более 260. В районе действия группировки «Север» погибли около 175 военнослужащих противника. А в зоне группировок «Днепр» и «Восток» не стало 55 и 210 солдат соответственно.

Ранее стало известно, что российские военные развернули флаг РФ в центре Купянска в Харьковской области. В оборонном ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ продвинулись также в районы наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания городской администрации.

Тем временем российский военнослужащий Алексей Буслаев успешно уничтожил замаскированную минометную позицию ВСУ одним ударом дрона. Также он поразил орудие и грузовик, в котором были боеприпасы противника.