SHOT: более 10 взрывов раздались над Краснодарским краем SHOT: минимум 10 взрывов прогремели в пригороде Краснодара и в районе Анапы

Telegram-канал SHOT проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае. По его данным, не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Канал со ссылкой на местных жителей указывает, что атаку на регион могли совершить беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Предварительно, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к населенным пунктам.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об активизации систем ПВО над городами Ростовской области в ночь на 7 сентября. По его данным, жители Таганрога слышали от трех до четырех мощных взрывов, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. За четыре часа был уничтожен 31 украинский дрон самолетного типа. Работа была проведена 6 сентября с 20:00 по московскому времени до полуночи. Основная часть атаки пришлась на Белгородскую область — всегда там были повреждены более 20 дронов.