07 сентября 2025 в 01:43

SHOT: около трех взрывов прозвучали над Таганрогом в Ростовской области

Telegram-канал SHOT сообщил об активизации систем противовоздушной обороны над городами Ростовской области в ночь на 7 сентября. По его данным, жители Таганрога слышали от трех до четырех мощных взрывов, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Источники канала отметили, что звуки раздавались около часа назад. Авторы издания со ссылкой на очевидцев указали, что атаку на регион пытались совершить украинские дроны.

Официального подтверждения от властей или силовых структур пока не поступало. По предварительным данным SHOT, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к населенным пунктам — жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Telegram-канал также озвучил аналогичную информацию из Краснодарского края. По его сведениям, силы ПВО отражали атаку на Ейск.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников вечером 6 сентября. За четыре часа был уничтожен 31 украинский дрон самолетного типа. Работа была проведена с 20:00 по московскому времени до полуночи. Основная часть атаки пришлась на Белгородскую область.

SHOT: минимум три взрыва прогремели в Ростовской области
