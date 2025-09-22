«Интервидение-2025»
На подлете к Севастополю уничтожили несколько дронов ВСУ

Развожаев: более шести дронов ВСУ сбито на подлете к Севастополю

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны и корабли Черноморского флота отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Севастополь, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, над морем было уничтожено более шести дронов противника.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Развожаев добавил, что ни один гражданский объект в городе или акватории не пострадал.

Было уничтожено более шести беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат, — написал губернатор.

Вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар дронами по территории санатория «Форос» и школе в одноименном поселке. Три человека погибли, 16 получили ранения. Также был разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

После этого в Форосе ввели режим ЧС муниципального уровня после атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, ущерб превысил 18,7 млн рублей. Местные власти начали готовить документы для повышения уровня режима ЧС до республиканского с целью привлечения дополнительных ресурсов на восстановление.

