23 сентября 2025 в 11:10

Семь человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков: семь человек ранены в результате атак ВСУ на Белгород и село Стрелецкое

Семь человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, четверо мирных жителей были ранены в Белгороде, трое — в селе Стрелецкое.

Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ, — написал Гладков.

Губернатор пояснил, что мирные жители пострадали в результате детонации беспилотников. Все они получили осколочные ранения, многих госпитализировали. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка. В результате атак на два населенных пункта были выбиты стекла в многоквартирных домах, посечены автомобили, а также повреждены коммерческие объекты.

Ранее Гладков заявил, что в Белгороде до конца дня 23 сентября приостановлена работа торговых центров «Мега Гринн» и «РИО». Он отметил, что такая мера была принята из-за атак украинских БПЛА.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, атаковавших 10 регионов страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Московская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская области, а также Крым.

