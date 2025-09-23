ТЦ в Белгороде закрылись из-за атак украинских дронов

В Белгороде до конца дня приостановлена работа торговых центров «Мега Гринн» и «РИО», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обратившись к жителям города. По его словам, такая мера была принята из-за атак украинских БПЛА.

Уважаемые жители Белгорода, в связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров «Мега Гринн» и «РИО», — сообщил глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средствами ПВО были уничтожены еще два беспилотника, направлявшихся к столице. По его информации, на месте происшествия работают аварийные службы.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что спасение от атак украинских дронов заключается в нанесении ударов по рассредоточенным по Украине заводам по их производству. Он подчеркнул, что даже лучшая ПВО не гарантирует полной защиты от роя БПЛА, поэтому необходимо уничтожать их на этапе создания. По мнению депутата, текущие обстрелы доказывают, что Киев блокирует мирные переговоры.