22 сентября 2025 в 11:55

В Госдуме назвали единственный способ защитить россиян от роя дронов ВСУ

Депутат Журавлев: мощный удар по заводам БПЛА на Украине спасет РФ от налетов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Мощный удар по украинским заводам, где производят беспилотники, спасет Россию от атак ВСУ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что такие производственные мощности рассредоточены по всей Украине.

Как спасти РФ от налетов дронов ВСУ? Нужно лишить врага возможности наносить такие удары, как по Крыму, уничтожить всю цепочку, по которой к границе с Россией попадают БПЛА: от складов, где хранятся западные детали, до фабрик, на которых собирают беспилотники. Причем эти места рассредоточены по всей стране, и удар должен быть крайне масштабным, — пояснил Журавлев.

Депутат подчеркнул, что даже самая надежная система ПВО не способна на 100% защитить от роя дронов, поэтому единственным выходом является их методичное уничтожение на этапе производства. По его словам, текущие обстрелы со стороны ВСУ лишь подтверждают, что Киев блокирует процесс мирных переговоров с Россией.

Понятно, что от роя дронов не спасет никакая, даже самая эшелонированная ПВО, поэтому выход один — выявлять точки производства БПЛА на Украине и методично ликвидировать. Тем более, что на переговорный процесс, насколько я вижу, налеты ВСУ никак не влияют, сам процесс украинская сторона завела в глухой тупик. И договариваться в такой ситуации следует вовсе не с Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), а с Дональдом Трампом (президент США. — NEWS.ru). Как только Украине прекратят поставлять западную военную технику, она очень быстро загнется, — резюмировал Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по территории Крыма с целью спровоцировать Россию на ответные действия против мирного населения. По его словам, подобные провокации стали следствием отсутствия успехов украинской армии на линии боевых действий.

