«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым Депутат Колесник: ВСУ хотят спровоцировать РФ на ответный удар по мирным жителям

Вооруженные силы Украины наносят удары по территории Крыма с целью спровоцировать Россию на ответные действия против мирного населения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные провокации стали следствием отсутствия успехов украинской армии на линии боевых действий.

У ВСУ отсутствуют успехи на поле боя. Наша армия продолжает давить, наступать по всей линии фронта. Поскольку ВСУ ничего не могут противопоставить, совершаются такие террористические провокационные атаки на нашу территорию. Я думаю, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) в курсе всех этих историй. Это исходит от него и западных кураторов, от той же Великобритании — они мастера провокаций. Они ждут нашего ответного удара по мирному населению, подставляют своих гражданских, — пояснил Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ нанесли удары по гражданским объектам и мирным жителям в Крыму в отместку за свои провалы на фронте. По его словам, противник целенаправленно перешел к тактике открытого террора против гражданского населения.