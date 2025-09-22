«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:34

«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым

Депутат Колесник: ВСУ хотят спровоцировать РФ на ответный удар по мирным жителям

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины наносят удары по территории Крыма с целью спровоцировать Россию на ответные действия против мирного населения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные провокации стали следствием отсутствия успехов украинской армии на линии боевых действий.

У ВСУ отсутствуют успехи на поле боя. Наша армия продолжает давить, наступать по всей линии фронта. Поскольку ВСУ ничего не могут противопоставить, совершаются такие террористические провокационные атаки на нашу территорию. Я думаю, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) в курсе всех этих историй. Это исходит от него и западных кураторов, от той же Великобритании — они мастера провокаций. Они ждут нашего ответного удара по мирному населению, подставляют своих гражданских, — пояснил Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ нанесли удары по гражданским объектам и мирным жителям в Крыму в отместку за свои провалы на фронте. По его словам, противник целенаправленно перешел к тактике открытого террора против гражданского населения.

ВСУ
Крым
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян рассказала о лечении от рака
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.