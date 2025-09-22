«Заряды особой мощности»: раскрыт мотив атаки ВСУ на жителей Крыма

Вооруженные силы Украины нанесли удары по гражданским объектам и мирным жителям в Крыму в отместку за свои провалы на фронте, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, противник целенаправленно перешел к тактике открытого террора против мирного населения.

Фугасные заряды — это разрушительные заряды особой мощности. Они предназначены для масштабного уничтожения построек и живой силы. Их применение приводит к тотальным разрушениям на большой площади. Чем больше у ВСУ будет проблем на фронте, тем больше они будут переходить к открытому терроризму. Под конец курортного сезона они решили напакостить, ударив по Крыму. Я так понимаю, что это самые большие потери на южном берегу. Враг огрызается и будет огрызаться дальше. Они решили отомстить за свои провалы на фронте, используя мирных жителей, — пояснил Дандыкин.

Ранее стало известно, что 21 сентября около 19:30 мск беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали курортную зону Крыма, в результате чего погибли два человека. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.