23 сентября 2025 в 09:57

Москву атаковали два беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Новая атака произошла примерно через 40 минут после предыдущей.

Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, — написал Собянин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ при атаках на Москву и Подмосковье используют беспилотники типа FP-1, начиненными поражающими элементами. По его данным, это было сделано для нанесения большего урона инфраструктуре. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Атака на Москву началась вечером 22 сентября. ВСУ продолжили атаку 23 сентября — утром было сбито еще четыре беспилотника, а позже еще два БПЛА. На фоне атак прекращали работу столичные аэропорты.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 23 сентября уничтожили свыше 60 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке подверглись 10 регионов страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Московская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская области, а также Крым.

Россия
Москва
Сергей Собянин
беспилотники
ВСУ
