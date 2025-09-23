«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 09:26

Назван тип БПЛА, атаковавших Москву

SHOT: ВСУ использовали БПЛА типа FP-1 для атаки на Москву

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, это было сделано для нанесения большего урона инфраструктуре.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Внутри взрывчатки одного из сбитых FP-1 обнаружили осколочные элементы. Часть уничтоженных беспилотников не удалось идентифицировать — от них остались лишь угли после срабатывания зарядов.

Атака на Москву началась вечером 22 сентября. ВСУ продолжили атаку 23 сентября — утром было сбито еще четыре беспилотника, а позже еще два БПЛА. По данным мэра города Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников. На фоне атак приостановили работу столичные аэропорты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, атаковавших 10 регионов страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Московская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская области, а также Крым.

Москва
атаки
БПЛА
беспилотники
ВСУ
ПВО
Подмосковье
