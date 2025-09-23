Подсчитано число БПЛА, запущенных на Москву в ходе продолжительной атаки Силы ПВО сбили более 30 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны в ходе продолжительной атаки на Москву сбили в общей сложности 34 беспилотных летательных аппарата, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина. Речь идет о периоде с вечера 22 сентября по утро вторника, 23 сентября. Так, в ходе последней украинской атаки были сбиты еще два дрона.

ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее глава Москвы сообщал, что украинские войска вновь ударили по столице беспилотниками. По его словам, силами противовоздушной обороны были уничтожены еще четыре цели. На месте падения обломков сбитых дронов уже работают специалисты экстренных служб.

По данным Министерства обороны, в ночь на 23 сентября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией свыше 60 украинских беспилотников. Атаке подверглись 10 регионов страны, в том числе Крым.