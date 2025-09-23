«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 08:43

Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент падения украинского беспилотника в городе Реутов Московской области попал на видео. По данным Telegram-канала Baza, в результате мощного взрыва четыре автомобиля, припаркованных во дворе, получили серьезные повреждения. Судя по кадрам, в момент прилета в салоне машин никого не было, сработала сигнализация.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава городского округа Реутов Филипп Науменко. По его словам, вечером 22 сентября жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей.

Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля. Угроза для жителей отсутствует, — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ продолжают атаку на столицу. Так, силами противовоздушной обороны были уничтожены еще четыре беспилотника. По словам градоначальника, с вечера 22 сентября на подлете к городу было уничтожено около 30 вражеских БПЛА. На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны РФ, ПВО в ночь на 23 сентября уничтожила 69 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись 10 регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская области, Московский регион и Крым.

автомобили
беспилотники
ВСУ
реутов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, чем чревата для Израиля аннексия Западного берега Иордана
Власти одной страны хотят взимать плату «за добросовестность»
Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео
Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada Aura
Офицерский состав ВСУ попал под удар «Гераней» в Черниговской области
Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении
Москвичей предупредили о резком похолодании 23 сентября
Помощница учителя совратила школьника во время обеденного перерыва
Эрдоган указал НАТО, как надо общаться с Россией и Украиной
Актер Смольянинов погасил долг в 155 тыс. рублей
Крымский мост на время закрывали для автомобилистов
Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка
Еще один аэропорт прекратил работу из-за БПЛА вслед за гаванью Копенгагена
Генетики озвучили, в какие два этапа жизни происходит резкое старение
Россияне стали жертвой скрытой инфляции: как теперь обманывают в магазинах
Заминированные игрушки, охота на дрон ВСУ: новости СВО к утру 23 сентября
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 сентября: инфографика
ПВО сбила свыше полусотни украинских дронов над Россией
Лжесвященник хотел прорваться к президенту Польши в американском храме
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.