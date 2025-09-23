Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео

Момент падения украинского беспилотника в городе Реутов Московской области попал на видео. По данным Telegram-канала Baza, в результате мощного взрыва четыре автомобиля, припаркованных во дворе, получили серьезные повреждения. Судя по кадрам, в момент прилета в салоне машин никого не было, сработала сигнализация.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава городского округа Реутов Филипп Науменко. По его словам, вечером 22 сентября жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей.

Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля. Угроза для жителей отсутствует, — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ продолжают атаку на столицу. Так, силами противовоздушной обороны были уничтожены еще четыре беспилотника. По словам градоначальника, с вечера 22 сентября на подлете к городу было уничтожено около 30 вражеских БПЛА. На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны РФ, ПВО в ночь на 23 сентября уничтожила 69 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись 10 регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская области, Московский регион и Крым.