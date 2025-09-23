Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 23 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, где ВСУ попали в «огненный ад»?

Какова ситуация на Харьковском направлении во вторник, 23 сентября

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются на всех участках фронта; несмотря на потери, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и продолжают атаковать гражданские объекты Белгородской области; в районе Синельниково украинские войска попали в «огненный ад», сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Воины „Севера“ продолжают уничтожение противника, блокированного в лесу возле Синельниково. ВСУ предприняли одну попытку контратаки силами спецроты 57-й мотопехотной бригады, безуспешно. В Волчанске „Бесстрашные“ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, а также продвинулись на востоке города в районе Тихого. Общее продвижение составило до 500 м. На участке фронта Меловое — Хатнее за сутки наши штурмовики продвинулись на 400 м», — уточнил источник.

ВСУ несут огромные потери под массированным огнем артиллерии и ТОС группировки «Север», за прошедшую неделю в ходе боевых действий ВС РФ взяли в плен 13 украинских военнослужащих, отметил канал.

«Выжигают живьем», — комментируют в Сети положение ВСУ на Харьковском направлении.

По данным источника, на Липцевском участке фронта без существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий.

«На Купянском участке продолжается наступление ВС РФ. Идут бои на юге Степной Новоселовки. Сообщается, что Московка и Соболевка находятся в серой зоне. ВСУ контратакуют в районе Смородьковки», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев, продолжаются бои за Купянск: ВС РФ контролируют северные и северо-западные окраины города, на востоке от Купянска российские войска выбили ВСУ на юге Степной Новоселовки и продвинулись западнее.

«На левом фланге Харьковского фронта ВС РФ сохраняют контроль на западе Волчанска, в районе маслозавода и чуть продвинулись в лесу в районе Синельниково, на правом фланге — возле Отрадного», — добавил Царев.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска за последние несколько дней продвинулись в районе шести населенных пунктов Харьковской области — успешные действия отмечены у Старицы, Синельниково, Волчанска, Тихого, Хатнего и Отрадного.

«В районах Старицы и Синельниково ВС РФ расширили зону контроля в лесном массиве, есть небольшое продвижение в Волчанске и в районе Тихого. Северо-восточнее Хатнего наши бойцы улучшили тактическое положение, а также расширили зону контроля в районе Отрадного», — уточнил эксперт.

За сутки потери ВСУ на Харьковском направлении составили более 90 человек личного состава, двое взяты в плен, сообщил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Минобороны РФ сообщили, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка.

«ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада материальных средств», — добавили в ведомстве.

