Налеты на Москву, Крым и Белгород: как ВСУ атакуют Россию 23 сентября

Налеты на Москву, Крым и Белгород: как ВСУ атакуют Россию 23 сентября

ВСУ устроили массированный налет БПЛА на Москву вечером 22 сентября. Сколько всего дронов атаковали Россию в ночь на 23 сентября, где были падения обломков, что известно о жертвах и разрушениях?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 23 сентября

Минобороны РФ сообщило, что ночью было несколько десятков украинских БПЛА самолетного типа.

«С полуночи до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым», — заявила пресс-служба военного ведомства.

До этого с 15:00 понедельника до полуночи, по данным Минобороны РФ, над Россией был сбит 81 ударный БПЛА.

По данным мониторинговых каналов, утром 23 сентября атаки БПЛА продолжаются. Минобороны РФ пока не комментировало информацию о новых налетах.

Что известно об атаке на Москву, куда попали, сколько жертв

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с полуночи 23 сентября уничтожены 19 БПЛА, летевших на Москву. В общей сложности с вечера понедельника было сбито в общей сложности 34 БПЛА. Жертв и пострадавших не было, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил Собянин.

«Дроны сбивались от Дубны и Сергиева Посада на севере до Подольска и Новой Москвы на юге, а также в Реутове, Зеленограде, Одинцове и Кубинке. В Солнцеве обломки дрона упали в жилом квартале, в Реутове повреждено несколько автомобилей. Массовых жертв удалось избежать, но случайное попадание дронов — это ключевой фактор риска для мегаполиса при затяжной атаке», — отмечает Telegram-канал «Военная хроника».

Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начиненными дополнительными поражающими элементами.

Момент падения БПЛА в Реутове попал на видео. Повреждения получили несколько автомобилей.

Из-за дронов приостанавливал работу аэропорт Шереметьево. Другие аэропорты Москвы продолжали принимать и отправлять рейсы.

Утром атаки БПЛА на Москву продолжились.

«Уничтожены ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — сообщил Собянин в 09:40.

Telegram-канал Win/Win утверждает, что единственная цель атак ВСУ — спровоцировать Россию на мощный ответный удар во время Генассамблеи ООН.

«Украина и ее мозг в Лондоне пользуются тем, что Россия помимо всего прочего глобальный игрок и у нас множество „но“ и „если“. Вот было бы хорошо пропаганде Киева, если бы мы нанесли те удары, которые можем нанести», — утверждает Win/Win.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ атаковали Крым, что известно

Дроны ВСУ не прекращают атаковать Крым: атаки продолжались 22 сентября и далее ночью. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь.

«Уничтожено более шести беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, — над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат. Никакие гражданские объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — уточнил Развожаев.

Канал оперативной информации Крымского моста сообщил, что движение по мосту перекрыли в 06:40 утра. Ограничения продолжались 56 минут.

По данным на 9 утра, со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи в очереди 210 автомобилей, время ожидания — около часа.

Утром 23 сентября МЧС объявило в Крыму ракетную угрозу: ВСУ могут применить противокорабельные ракеты «Нептун».

«[Украинцы] накидывают сегодня дронов на Москву, Крым и Севастополь. Боятся и ждут ответки за Форос. Ответка будет, и очень яркая», — утверждает Telegram-канал Condottiero.

Вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар дронами по территории санатория «Форос» и соседней школе. Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки три человека погибли, 16 получили ранения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Киев «отыгрывается» на мирных жителях Крыма из-за поражений в зоне СВО.

«Возмездие не за горами, и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — объявил Шеремет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были атаки ВСУ в ночь на 23 сентября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ непрерывно атакуют дронами Белгород и район.

«Резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага. Были ранены 16 мирных жителей», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

22 сентября под удар в Белгороде, кроме прочих зданий, попал Собор Смоленской иконы Божией Матери.

Ранним утром 23 сентября Гладков сообщил, что ВСУ подняли четыре боевых самолета, которые могут нанести удар по Белгороду. Он призвал родителей школьников оставить детей под присмотром дома. В связи с атаками БПЛА в Белгороде приостановлена работа торговых центров.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Заминированные игрушки, охота на дрон ВСУ: новости СВО к утру 23 сентября

The Hill: Путин побеждает в третьей мировой войне. Чего боятся в США?

Военного блогера признали иноагентом: кто такой Роман Алехин, скандал