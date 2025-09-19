The Hill: Путин побеждает в третьей мировой войне. Чего боятся в США?

Москва уверенно идет к победе в крупномасштабном конфликте с Западом, утверждают западные СМИ. Чего испугались в Вашингтоне, как меняется восприятие России на Западе?
Как Россия «побеждает в третьей мировой», о чем пишут западные СМИ
Американское издание The Hill объявило, что президент России Владимир Путин «побеждает в третьей мировой войне». С таким мнением в авторской колонке выступили политический обозреватель Марк Тот и отставной полковник разведки США Джонатан Свит.
По словам авторов, западные СМИ вводят читателей в заблуждение, рассказывая о проблемах ВС РФ на Украине. На самом деле Москва успешно добивается гораздо более масштабных целей.
«Прежде всего Путин далеко продвинулся на пути к достижению своей изначальной цели: покончить с глобальной гегемонией США и уничтожить мировой порядок, созданный после Второй мировой войны. В результате блок НАТО столкнулся с угрозой [своему существованию], Совет по национальной безопасности США оказался не в состоянии обеспечить глобальный мир. Пугающий вакуум обеспечивает восход многополярного мира, созданного Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином», — пишут авторы The Hill.
По словам Тота и Свита, встреча Путина и Си на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября «открыла глаза на леденящий образ нового мирового порядка». При этом вместе с лидерами России и Китая на саммите в Тяньцзине было более 20 крупных мировых лидеров, включая президента Индии Нарендру Моди, а также глав Турции и Словакии (стран НАТО).
Как Россия побеждает Европу
По версии авторов статьи, с самого начала СВО на Украине Москва «атакует Европу с использованием методов гибридной войны».
The Hill приписывает России любые проблемы, которые когда-либо возникали у Европы после начала конфликта. Разрывы подводных интернет-кабелей, заказные убийства, поджоги, вмешательство в выборы, кибератаки, воздействие РЭБ на гражданские и военные самолеты, по версии Тота и Свита, — за всеми этими инцидентами стоит Москва, и страны Европы не состоянии с этим бороться.
Путин, по версии The Hill, виновен даже в том, что увеличилось количество авиаперелетов из Бенгази (Ливия) в Минск, столицу Белоруссии. Еврокомиссия утверждает, что Россия таким образом применяет «миграционное оружие», в чем помогает ей командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Доказательств этих утверждений в статье не приводится.
В результате Европа оказалась «запугана», пишут авторы.
«Например, Румыния, член НАТО, [13 сентября] необъяснимым образом отказалась сбить залетевший в ее воздушное пространство российский БПЛА! Вместо того чтобы защищать каждый дюйм натовской земли, они выслали два F-16, которые проводили дрон, пока тот не вернулся в воздушное пространство Украины, и позволили орудию летать в небе НАТО почти 50 минут!» — с возмущением пишут авторы The Hill.
В своей колонке Тот и Смит настаивают, что «недостаточно осуждать действия России: нужен настоящий, ощутимый ответ со стороны НАТО». По их версии, таким ответом должно стать объявление бесполетной зоны над Западной Украиной.
Какую главную миссию России увидели на Западе
The Hill открыто называет Россию и Китай вместе с дружественными странами «Осью Зла», которая ведет идеологическую войну с гегемонией Запада. Теперь этот конфликт «становится более очевидным», утверждают авторы, обвиняя Россию в нападении на Польшу.
«Главная миссия Путина — разрушить единство НАТО. Запуская дроны, Путин ясно требует от Трампа и Брюсселя прекратить вооружать Киев. А США, намеренно или нет, отступают, отдавая победу в руки Путину. Пора Вашингтону и Брюсселю держать строй! Необходимо покончить с „тактикой тысячи порезов“, которыми НАТО убивает само себя!» — бьют тревогу авторы.
