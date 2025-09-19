The Hill: Путин побеждает в третьей мировой войне. Чего боятся в США?

Москва уверенно идет к победе в крупномасштабном конфликте с Западом, утверждают западные СМИ. Чего испугались в Вашингтоне, как меняется восприятие России на Западе?

Как Россия «побеждает в третьей мировой», о чем пишут западные СМИ

Американское издание The Hill объявило, что президент России Владимир Путин «побеждает в третьей мировой войне». С таким мнением в авторской колонке выступили политический обозреватель Марк Тот и отставной полковник разведки США Джонатан Свит.

По словам авторов, западные СМИ вводят читателей в заблуждение, рассказывая о проблемах ВС РФ на Украине. На самом деле Москва успешно добивается гораздо более масштабных целей.

«Прежде всего Путин далеко продвинулся на пути к достижению своей изначальной цели: покончить с глобальной гегемонией США и уничтожить мировой порядок, созданный после Второй мировой войны. В результате блок НАТО столкнулся с угрозой [своему существованию], Совет по национальной безопасности США оказался не в состоянии обеспечить глобальный мир. Пугающий вакуум обеспечивает восход многополярного мира, созданного Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином», — пишут авторы The Hill.

По словам Тота и Свита, встреча Путина и Си на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября «открыла глаза на леденящий образ нового мирового порядка». При этом вместе с лидерами России и Китая на саммите в Тяньцзине было более 20 крупных мировых лидеров, включая президента Индии Нарендру Моди, а также глав Турции и Словакии (стран НАТО).

Церемония приветствия участников саммита ШОС Фото: Сергей Бобылёв/РИА «Новости»/kremlin.ru

Как Россия побеждает Европу

По версии авторов статьи, с самого начала СВО на Украине Москва «атакует Европу с использованием методов гибридной войны».

The Hill приписывает России любые проблемы, которые когда-либо возникали у Европы после начала конфликта. Разрывы подводных интернет-кабелей, заказные убийства, поджоги, вмешательство в выборы, кибератаки, воздействие РЭБ на гражданские и военные самолеты, по версии Тота и Свита, — за всеми этими инцидентами стоит Москва, и страны Европы не состоянии с этим бороться.

Путин, по версии The Hill, виновен даже в том, что увеличилось количество авиаперелетов из Бенгази (Ливия) в Минск, столицу Белоруссии. Еврокомиссия утверждает, что Россия таким образом применяет «миграционное оружие», в чем помогает ей командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Доказательств этих утверждений в статье не приводится.

В результате Европа оказалась «запугана», пишут авторы.

«Например, Румыния, член НАТО, [13 сентября] необъяснимым образом отказалась сбить залетевший в ее воздушное пространство российский БПЛА! Вместо того чтобы защищать каждый дюйм натовской земли, они выслали два F-16, которые проводили дрон, пока тот не вернулся в воздушное пространство Украины, и позволили орудию летать в небе НАТО почти 50 минут!» — с возмущением пишут авторы The Hill.

В своей колонке Тот и Смит настаивают, что «недостаточно осуждать действия России: нужен настоящий, ощутимый ответ со стороны НАТО». По их версии, таким ответом должно стать объявление бесполетной зоны над Западной Украиной.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Какую главную миссию России увидели на Западе

The Hill открыто называет Россию и Китай вместе с дружественными странами «Осью Зла», которая ведет идеологическую войну с гегемонией Запада. Теперь этот конфликт «становится более очевидным», утверждают авторы, обвиняя Россию в нападении на Польшу.

«Главная миссия Путина — разрушить единство НАТО. Запуская дроны, Путин ясно требует от Трампа и Брюсселя прекратить вооружать Киев. А США, намеренно или нет, отступают, отдавая победу в руки Путину. Пора Вашингтону и Брюсселю держать строй! Необходимо покончить с „тактикой тысячи порезов“, которыми НАТО убивает само себя!» — бьют тревогу авторы.

