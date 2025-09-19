Реактивные «Герани» зажгли фейерверк в Киеве: удары по Украине 19 сентября

Беспилотники ВС РФ поразили цели в Киеве, вызвав транспортный коллапс. Что известно, сколько БПЛА полетели на Украину в ночь на 19 сентября, где были удары, какие цели поражены?

Сколько БПЛА атаковали цели на Украине в ночь на 19 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 19 сентября по Украине было запущено 86 ударных БПЛА типа «Герань-2», «Гербера» и других моделей.

ВСУ признают, что по крайней мере 15 российских БПЛА нанесли удары в шести районах; кроме того, в двух районах упали обломки беспилотников. По данным на 09:15, воздушная атака ВС РФ продолжается, были зафиксированы новые взрывы в районе Чернигова.

Реальное количество ударов может быть значительно больше. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев пишет, что зафиксировано более 35 ударов в различных регионах Украины.

«Цели ударов: промышленные объекты и заводы (Харьков), склады БПЛА и боеприпасов (Павлоград, Шостка), ремонтные площадки военной техники (Кривой Рог, Черкассы), временные базы ВСУ и иностранных инструкторов (Киев и область), ж/д и транспортные узлы (Нежин, Борисполь), элементы энергетической инфраструктуры и ПВО (Киевский район)», — указывает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах БПЛА в Киеве, какие цели поразили

Ночью 19 сентября была массированная атака российских БПЛА на цели в Киеве и Киевском районе. Под ударом оказались цели в Броварах, Борисполе и Василькове.

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщает, что в налете на Киевскую область принимало участие более 30 БПЛА. Украинская ПВО оказалась не в состоянии бороться с атакой.

«Летели прямо на Киев. Без всяких маневров — тупо в лоб. Основная масса атаковала цели в районе Броваров и Борисполя. Часть продолжила полет над Киевом и атаковала какую-то цель в городе. Оставшаяся группа „Гераней“ долетела до Василькова», — пишет Telegram-канал.

«Сварщики» обратили внимание, что атака на Киев произошла, пока там находился министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он приехал для переговоров по вопросу «сотрудничества в сфере контроля за беспилотниками».

«Птица невысокого полета!» — смеются авторы Telegram-канала.

В соцсетях распространились кадры со взрывом на крыше высотного здания в Киеве. Пользователи в Telegram назвали это «фейерверком». При этом «Герань цветущая» сомневается, что взрывы стали результатом ударов российского БПЛА.

«Похоже, что в крышу дома прилетела ракета ПВО. Слишком маломощный взрыв, у „Герани“ гораздо мощнее боевая часть», — указали авторы канала.

Данных о пораженных в Киеве целях пока нет. Киевская военная администрация сообщила, что после ударов перестала работать оплата картой в трамваях и фуникулерах «Киевпастранса», сайт не работает.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще атаковали цели на Украине 19 сентября

Кроме Киева, массированные ночные атаки были в Павлограде (Днепропетровская область). Туда отправилось не менее 15 «Гераней».

«Ключевым пунктом ночной атаки стал склад боеприпасов и химзавод в Павлограде Днепропетровской [области], задействованный в снабжении ВСУ взрывчатыми веществами, в городе несколько мощных пожаров, перебои с подачей электричества», — сообщили «Сварщики».

По данным Лебедева, мощные взрывы на складах и площадках хранения БПЛА гремели до полуночи. По предварительным данным, зафиксированы значительные потери у ВСУ.

Telegram-канал «Донбасский партизан» указывает, что удары наносились по временным базам 1129-го зенитно-ракетного полка и 87-го батальона ВСУ на территории Павлоградского отделения регионального офиса водных ресурсов.

«Объект представлял собой приспособленную базу снабжения и ремонта: временные складские секции, полевые мастерские на шасси, сборочные и ремонтные боксы, склад боекомплекта и секции хранения средств ПВО ближнего радиуса. Удар и последовавшая цепная детонация БК привели к локальной разрушительной волне и множественным пожарам по всей территории. <…> [Подтверждена ликвидация] шести военнослужащих ВСУ, ранено 12 человек, <…> еще четверо военнослужащих числятся как пропавшие без вести», — сообщил «Донбасский партизан».

В Нежине (Черниговская область) целью стали военные склады около ж/д станций Нежин и Липовый Рог.

«В Харьковской области за сутки нанесено не менее восьми ударов УМПК, три удара РСЗО/ОТРК и как минимум четыре удара БПЛА „Герань“», — указывают «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

